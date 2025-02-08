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Dünya

Türkmenler Suriye'nin yeni dönemine dair taleplerini bildiriyle duyurdu

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde bulunan Suriye Türkmen Meclisi (STM) Genel Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında, Türkmenlerin yeni döneme ilişkin talep ve beklentileri ele alındı.

Ayşe İrem Tiryaki, Ömer Koparan  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Türkmenler Suriye'nin yeni dönemine dair taleplerini bildiriyle duyurdu Fotoğraf: Mustafa Bathiş/AA

Ankara

Çobanbey'deki STM Genel Merkezi'nde, Suriye'nin Türkmen bölgelerinden yaklaşık 400 kişinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Türkmenlerin, yeni döneme ilişkin talep ve beklentilerinin değerlendirildiği toplantının ardından basın bildirisi yayımlandı.

Türkmen kimliğinin, anayasal güvence altına alınmasının yanı sıra Suriye'nin geleceğinde resmi bir statüye kavuşturulması talep edilen bildiride, "Eğitim, kültür ve dil haklarımız korunmalı, Suriye'de Türkçe eğitimin yaygınlaşması sağlanmalıdır." denildi.


Bildiride ayrıca, Türkmenler'in sivil ve askeri kurumlar ile yönetim mekanizmalarında adil şekilde temsil edilmesi çağrısı yapılarak, anayasa hazırlık komisyonlarında Türkmen temsilcilerin yer alması istendi.

Ekonomik alanda da taleplerin yer aldığı bildiride, Türkmen girişimcilerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

"Türkmenlerin mülk hakları korunmalı, savaş döneminde el konulan toprak ve mülklerin iadesi için hukuki girişimler başlatılmalıdır." ifadeleri kullanılan bildiride, Türkmen yerleşim bölgelerinin yeniden inşa edilmesi ve altyapı çalışmalarının hızlandırılması ihtiyacının altı çizildi.

Bildiride, mayınlı arazilerin temizlenmesi ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasının önemine işaret edildi.

Söz konusu toplantının katılımcıları da Türkmen halkının geleceğini korumak için tüm platformlarda mücadelelerini sürdürecekleri vurguladı.


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