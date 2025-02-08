Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
Avrupa ülkelerinde yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.
Stockholm/Amsterdam
İsveç, Hollanda ve Almanya'da Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze soykırımını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi "devralma" açıklamalarını protesto etti.
İsveç
İsveç'te Filistin destekçileri, Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planını protesto etti.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi.
Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan eylemciler, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya saldırılarını protesto etti.
Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın", "Sonsuza kadar Filistin" ve "İki ülkeli çözüm" yazılı pankartlar taşındı.
"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.
Gösteriye katılan İsveçli aktivist Lasse Adestedt, AA muhabirine Filistin'de iki devletli çözümü savunduğunu belirtti.
Adestedt, "Filistinlilerin ve herkesin topraklarına dönme hakkı vardır. İsrail, bütün medya araçlarını kullanarak insanların gözünün önünde vahşet yapıyor ama başaramayacaklar." dedi.
Ana akım medyanın İsrail yanlısı yayın yaptığını ve yalan söylediğini kaydeden Adestedt, "Mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Soykırım olduğu sürece kimse özgür değil." diye konuştu.
Aktivist Alessio Lauret ise "Gazze'deki vahşeti durdurmak için bir şeyler söylememiz gerekiyor. Özgür Filistin için adım atmalıyız." ifadesini kullandı.
Hollanda
Hollanda'nın Rotterdam kentinde yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.
Kentin Schouwburg Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da ateşkesi sabote girişimlerinin önüne geçilmesini istedi.
"Ateşkes, son değildir" ve "Gazze'deki etnik temizliğe hayır" sloganları atan göstericiler, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria'da soykırıma devam ettiğini belirtti
Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, "İsrail, yalanların kutsal toprağı", "Soykırımı durdur", "Şimdi Adalet" ve "Apartheid İsrail'i boykot et" yazılı dövizler eşliğinde "Filistin'e özgürlük" sloganı atıp bir süre yürüyerek tekrar Schouwburg Meydanı'na döndü.
Gösteriye katılan Hollandalı Nick J. Swarth, AA muhabirine, ateşkesin, İsrail'in Filistinliler üzerinde uyguladığı baskıyı değiştirmediğini söyledi.
Swarth, "Gazze halkı için ateşkes elbette gereklidir ancak hiçbir şey değişmeyecektir ve bu nedenle Filistinlilerin mücadelesi ve bizim mücadelemiz devam etmelidir." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve buradaki Filistinlileri zorla yerinden etme planını "saçmalık" olarak nitelendiren Swarth, "Bu adam bir suçlu. Hapsedilmesi lazım. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun da hapsedilmesi lazım." ifadesini kullandı.
Soyadını vermek istemeyen Cian da sağlanan ateşkesin mücadelenin sonu olmadığını belirterek, "Filistin halen kurtarılmış değil. Gazze'ye hala abluka uygulanıyor ve Batı Şeria giderek daha fazla sömürgeleştiriliyor. Bu son değil, onun için biz de burada mücadeleye devam ediyoruz." diye konuştu.
Cian, "Gazze'deki tüm insanları kovmak etnik temizliktir." dedi.
Almanya
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisi, Arapça müzik çalındığı, sloganlar atıldığı ve konuşma yapıldığı gerekçesiyle polis tarafından sonlandırıldı.
"Batı Şeria'daki saldırganlığı durdurun-İsrail'e silah tedarik etmeyin" sloganıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisi için yüzlerce kişi Wittenbergplatz metro istasyonu yakınındaki meydanda toplandı.
Gösteride, Filistin bayrakları ile üzerinde "Batı Şeria'dan ellerinizi çekin", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Gazze satılık değil", "Filistin’e özgürlük" ve "Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.
İsrail ve ABD aleyhine sloganların atıldığı gösteride, Arapça müzik çalındığında polis bunun yasak olduğunu belirterek müziğin durdurulmasını istedi.
Daha sonra polis aracından, gösteride Arapça herhangi bir sloganın atılması veya konuşma yapılmasının önceden yasaklandığı belirtilerek bunun ihlal edildiği gerekçesiyle eylemin sonlandırıldığı anonsu yapıldı ve göstericilerden meydandan ayrılmaları istendi.
Eyleme katılan 50'den fazla gösterici ise meydandan ayrılmak istemedi ve oturma eylemi yaptı.
Bu göstericilere karşı sert müdahalede bulunan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Polis, gösteri öncesinde eylemde sadece Almanca ve İngilizce sloganlar atılması şartı getirmiş ve yürüyüş yapılmasına izin vermemişti.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriye 300’den fazla kişinin katıldığı ve toplam 250 polisin görev yaptığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.