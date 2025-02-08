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Dünya

Suriye'de Türkmen Meclisi binası törenle hizmete açıldı

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de Türkmen Meclisi binası törenle hizmete açıldı.

Ömer Koparan  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Suriye'de Türkmen Meclisi binası törenle hizmete açıldı Fotoğraf: Mustafa Bathiş/AA

Çobanbey

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan, Türkmenlerin yoğun yaşadığı Çobanbey’deki Türkmen Meclisi binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Suriye’nin çeşitli illerinden gelen Türkmenler, aşiretler ve askeri komutanlar katıldı.

Bina, kurde kesilerek besmeleyle hizmete açıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Faysal Öztürk, açılış ve istişare toplantısı için bir araya geldiklerini belirterek, "Binamız, sadece Türkmenlere değil tüm Suriye halkına hizmet edecektir. Binalarımızın aynılarını diğer Türkmen bölgelerinde, Rakka'da, Haseke'de, Halep'te ve Lazkiye'de inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk kimliğini ve kültürünü koruyan Suriyeli Türkmenler, Halep, Lazkiye, Hama, Humus ve Rakka bölgelerinde yaşıyor.

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