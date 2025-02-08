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Dünya

Macron, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini ifade etti.

Esra Taşkın  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Macron, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini belirtti Fotoğraf: Artur Widak/AA

Paris

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre iki lider, bölgesel meseleleri ve Suriye'deki durumu ele aldı.

Macron, ülkesinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki şiddetli depremlerde mağdur olan ailelerin ve Türk halkının yanında olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Suriye'de toplumun tüm kesimlerine saygılı ve kapsayıcı bir geçiş sürecine önem verdiklerini belirten Macron, Fransa'nın, bu ülkenin birliğine ve egemenliğine bağlı olduğunu ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Macron, görüşmede Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini kaydetti.

İki lider, yakın iletişimde kalma konusunda mutabık kaldı.

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