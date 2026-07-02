Türkiye, Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan saldırıyı "güçlü şekilde" kınadı Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan Suriye’de düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suriye'nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Suriye halkına taziye sunuldu.

Açıklamada, "Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliği muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır." değerlendirmesi yer aldı.

Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği mesajı verildi.

İletişim Başkanı Duran saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum." açıklamasında bulundu.