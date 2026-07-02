İsrail'in 2023'ten beri tek kişilik hücrede tuttuğu Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'yi "daha sıkı tecrit altına aldığı" bildirildi.

Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'nin İsrail hapishanesinde "sıkı tecride" maruz kaldığı açıklandı İsrail'in 2023'ten beri tek kişilik hücrede tuttuğu Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'yi "daha sıkı tecrit altına aldığı" bildirildi.

Bergusi'nin Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresinin son günlerde Bergusi'ye yönelik tecrit koşullarını sıkılaştırdığı belirtildi.

İsrail makamlarının Bergusi'yi farklı hapishanelerde tek kişilik hücrelerde tuttuğu vurgulanan açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten beri Bergusi hakkında keyfi sistematik uygulamalar dayatıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresi'nin son dönemde Bergusi'ye daha sıkı tecrit uyguladığına vurgu yapıldı.

Filistinli ve İsrailli hukuk kuruluşlarının raporlarına göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler tecrit politikası kapsamında sürekli cezaevleri arasında naklediliyor.

Esirlerin avukatlarıyla görüşmelerine izin verilmezken, sağlık hizmetlerine erişimleri de engellenerek tıbbi ihmale maruz bırakılıyor.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu da İsrail Cezaevleri İdaresinin Bergusi hakkında 2 haftalık tecrit kararı aldığını aktardı.

Haberde, Bergusi'nin avukatının müvekkiliyle görüştürülmemesi üzerine İsrail yargısına başvurduğuna dikkat çekildi.

İsrail Cezaevleri İdaresi'nin ise Bergusi ile avukatı arasında yapılacak görüşme için en erken eylül ayına tarih verdiği belirtildi.

Mervan Bergusi kimdir?

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Kober köyünde 6 Haziran 1958'de dünyaya gelen Bergusi, 15 yaşında Fetih Hareketi'ne katıldı.

Bergusi, 1976'da 18 yaşındayken İsrail tarafından tutuklanarak bir süre hapiste kalırken bu sürede İbranice öğrendi.

Üniversite yıllarında birçok kez gözaltına alınan Bergusi, 1985'te "idari tutuklu" olarak yeniden özgürlüğünden mahrum kalırken sonrasında ev hapsine alındı.

Filistin'de 1987 yılında ortaya çıkan Birinci İntifada'nın önde gelen isimleri arasında yer alan Bergusi, İsrail tarafından Ürdün'e sürgün edildi ve orada 7 yıl kaldı.

Bergusi, İsrail ve Filistin yönetimi arasında imzalanan Oslo Anlaşması kapsamında 1994'te Batı Şeria'ya geri döndü.

Ramallah ve El-Bire bölgesinden Fetih Hareketi adına Filistin Yasama Konseyi'ne 1996'da seçilen Bergusi, Fetih Hareketi içerisinde hızla yükselerek Fetih Genel Sekreteri oldu.

İsrail güçleri tarafından Ramallah'taki evinden 15 Nisan 2002'de gözaltına alınan Bergusi, İsrail mahkemesi tarafından "öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kudüs Üniversitesi'nde siyaset bilimi dersleri veren Bergusi, tarih ve siyaset bilimi alanında lisans, uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Bergusi, cezaevinde doktora derecesinden mezun oldu; "Vaat", "Tutukluluğa Direniş" ve "Bin Günlük Tecrit" adlı kitapları yazdı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 18 Şubat 2024'te Bergusi’yi Ofer Askeri Hapishanesi'nden Ramon Cezaevi'ne naklederek tecrit hapsine aldırmıştı.

Buna gerekçe olarak, Batı Şeria'da planlanan bir ayaklanma hakkında istihbarat ele geçirildiği öne sürülürken, bu kararla Filistinlilerin Bergusi'nin hayatına yönelik endişeleri arttı.