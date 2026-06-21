İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da Müslümanları hedef alan bir dizi saldırıda 5 kişinin yaralandığı, olayla ilgili 36 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İskoçya'da Müslüman karşıtı nefret saldırılarında 5 kişi yaralandı İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da Müslümanları hedef alan bir dizi saldırıda 5 kişinin yaralandığı, olayla ilgili 36 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, İskoç polisi, akşam saatlerinde kent genelinde tehdit, saldırı, gasp ve vandalizm olaylarına ilişkin çok sayıda ihbar aldı.

Polis ilk ihbarı, yerel saatle yaklaşık 20.50'de Edinburgh'un Sighthill bölgesinden aldı ve burada 2 kişinin yaralandığı bilgisine ulaştı.

Kentin batısındaki Broomhouse Camisi yakınlarında başlayan saldırılarda yaralanan 2 kişi Edinburgh Kraliyet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Telford Yolu ve Leith Walk bölgelerinde de 3 kişi saldırıya uğradı.

Saldırılarda 22 yaşındaki iki kişi ile 24, 27 ve 39 yaşlarındaki üç erkeğin yaralandığı, yaralılardan üçünün hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Yaralanmaların hayati tehlike oluşturmadığı kaydedildi.

36 yaşındaki İskoç saldırgan gözaltına alındı

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, üstü çıplak bir kişinin elindeki kesici aletle kentte çeşitli noktalarda çevreye zarar verdiği, bir benzin istasyonunda taksinin camlarını kırdığı ve Leith Walk bölgesindeki bir pizzacının kapısına vurduğu görüldü.

Görüntülerden birinde, polis tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilen şüphelinin "Ülkeyi koruyorum." diye bağırdığı duyuldu.

Polisin elektroşok cihazlarıyla müdahaleye hazır bulunduğu, ancak cihazların kullanılmadığı kaydedildi.

Polis, 36 yaşındaki beyaz İskoç erkeğin yerel saatle yaklaşık 21.30'da gözaltına alındığını ve kamuoyuna yönelik başka tehdit bulunmadığını bildirdi.

Terörle Mücadele Polisi, başkent Edinburgh'da 5 kişinin yaralanmasına neden olan ve Müslümanları hedef alan saldırıları soruşturuyor.

"Irkçılığa veya inanç temelli nefrete yer yok"

İskoçya Polisi Yardımcı Emniyet Müdürü Catriona Paton, yaptığı açıklamada, olayları "şoke edici saldırılar" olarak nitelendirdi.

Paton, "Toplumlarımızın tüm kesimlerine açık destek mesajı vermek istiyorum. Birlikte olduğumuzda en iyi halini alan İskoçya'da ırkçılığa veya inanç temelli nefrete yer yok." ifadelerini kullandı.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Paton, müdahale eden polislerin kamu güvenliğini korumaya odaklandığını kaydetti.

"Endişe verici düşmanlık ve şiddet örüntüsünün son halkası"

Müslüman toplumuyla ilişkiler alanında faaliyet gösteren Muslim Engagement and Development (MEND) Scotland ise yaralananlardan bazılarının Müslüman olduğunu açıkladı.

İskoçya Camiler Birliği de yaptığı açıklamada, yaralılardan ikisinin bölgedeki yerel camilerde namaz kıldıktan sonra saldırıya uğradığını aktardı.

Açıklamada, saldırıların İskoçya genelinde Müslümanlara, camilere ve İslami kurumlara yönelik "endişe verici düşmanlık ve şiddet örüntüsünün son halkası" olduğu kaydedildi.

"Şüphelinin motivasyonunun Müslüman karşıtı nefret olduğu görülüyor"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İskoçya'da yaşanan saldırıları "korkunç" olarak niteledi.

Starmer, "Sokaklarımızda kimse şiddete maruz kalmamalı. Şüphelinin motivasyonunun Müslüman karşıtı nefret olduğu görülüyor. Buna müsamaha göstermeyeceğim. Bu kişi yasanın tüm ağırlığıyla karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood da saldırı haberlerinden "dehşete düştüğünü" dile getirerek, şüphelinin Müslüman karşıtı nefretle hareket etmiş göründüğünü aktardı.

Mahmood, "Müslümanlara yönelik nefret ve şiddete yer yok. Bunun ülke olarak kim olduğumuzu yansıtmadığını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İskoçya Başbakanı John Swinney de saldırılardan derin endişe duyduğunu dile getirerek, "Ülkemizde şiddete, ırkçılığa veya hoşgörüsüzlüğe yer yok." ifadesine yer verdi.