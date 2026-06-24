İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alması sonucu biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar can almaya devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları bombalaması sonucu yaralanan Adem Ebu Hadayid yaşamını yitirdi.

[1/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [2/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [3/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [4/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [5/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [6/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [7/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [8/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [9/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [10/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [11/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [12/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [13/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [14/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [15/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [16/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [17/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [18/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [19/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [20/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [21/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [22/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [23/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. × [1/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [2/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [3/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [4/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [5/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [6/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [7/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [8/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [9/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [10/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [11/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [12/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [13/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [14/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [15/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [16/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [17/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [18/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [19/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [20/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [21/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [22/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [23/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.

Hadayid'in cenazesi, yakınları tarafından kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu Ahmed Muhsin er-Rakab isimli çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadıra en az bir füzeyle saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 41'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 14 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1029 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 294 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 785 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 41'e, yaralı sayısının 173 bin 402'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.