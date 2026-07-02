Suriye’nin başkenti Şam’da meydana gelen patlamada 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafede meydana gelen patlamanın bombalı düzenekle gerçekleştirildiği bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam'ın Hicaz bölgesindeki bir kafede meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlendiği belirtildi.

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Şam Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya hesabından patlama sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

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Saldırıyı henüz üstlenen olmazken güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'deki patlama için "derin endişe" duyduğunu belirtti

"Genel Sekreterin, Şam'daki Adalet Sarayı yakınlarında bugün meydana gelen patlamayla ilgili derin endişesini dile getirdiğini size bildirebilirim." diyen BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres’in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileklerini ilettiğini belirtti.

Dujarric, "Genel Sekreter, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu yineleyerek, sorumluların tespit edilip adalete teslim edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır." dedi.

Irak, Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan saldırıyı kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak, Şam'daki bir kafeyi hedef alarak çok sayıda masum insanın ölmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyor." denildi.

Suriye hükümeti ve halkına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, saldırıda ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara şifa dileklerinde bulunuldu.

Irak'ın bu zor dönemde Suriye ile dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Irak, masum sivilleri hedef alan her türlü terör eylemini reddediyor." ifadeleri yer aldı.