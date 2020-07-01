Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,644.40
Altın
1,774.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye Polonya'da fahri konsolosluk açtı

Türkiye, Polonya'nın ikinci büyük kenti olan Krakow'da Fahri Başkonsolosluk açtı.

Mehmet Yılmaz   | 01.07.2020
Türkiye Polonya'da fahri konsolosluk açtı

Varşova

Türkiye, Polonya'nın ikinci büyük kenti olan Krakow'da Fahri Başkonsolosluk açtı.

Açılış törenine, Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül'ün yanı sıra valilik ve belediye başkanlığından üst düzey yetkililer, üniversite, kültür ve iş dünyasından davetliler katıldı.

Törende konuşma yapan Büyükelçi Üğdül, birkaç yıldan beri Krakow’daki Başkonsolosluğun kapalı olduğunu, uygun bir adayın bulunması sonucu tekrar açılmasından büyük memnuniyet duyulduğunu söyledi.

Krakow’un, Poznan, Gdansk ve Wroclaw’dan sonra Türkiye'nin Polonya’daki dördüncü Fahri Başkonsolosluğu olacağını belirten Üğdül, bu adımın, Türkiye ve Polonya ilişkilerinin geliştirilmesi için Türk hükümetinin güçlü iradesini gösterdiğini kaydetti.

Krakow'un, sanayi ve turistik öneminin yanı sıra büyük bir eğitim merkezi olduğuna da dikkat çeken Üğdül, arasında Türklerin de bulunduğu toplamda iki yüz binin üstünde öğrencinin bu kentte eğitim gördüğünü ifade etti.

Üğdül, Polonya’daki ilk Türkoloji kürsüsünün de 1919 yılında Jagiellonian Üniversitesinde kurulmasının özellikle önemli olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Üğdül konuşmasının ardından, yeni atanan Paweł Dowgier’e atama belgesini teslim etti.

Fahri Başkonsolos Dowgier de konuşmasında, Türkiye ile Polonya’nın 600 yılı aşkın bir tarihe gururla sahip olduğunu, Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana Türklerin Polonya’nın bağımsızlığına ve egemenliğine değer verdiğini, günümüzde de ilişkilerin bu sağlam temel üzerinde her alanda geliştiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için gayret göstereceğini kaydeden Dowgier, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere tüm Türk hükümetine teşekkür etti.

Krakow’da kurulan yeni Fahri Başkonsolosluk Malopolskie, Slaskie ve Podkarpackie voyvodalıklarında yetkili olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti
'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Bağcılar'da 6 bin iş yeri denetlendi
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Türkiye Polonya'da fahri konsolosluk açtı

Türkiye Polonya'da fahri konsolosluk açtı

Polonya halkı sandık başında

Google'dan Polonya'daki veri merkezine yaklaşık 2 milyar dolar yatırım