Türk sanatçı Bayramoğulları'ndan Finlandiya'da yaşlılara flüt dinletisi
Flüt Sanatçısı Bayramoğulları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşlılar evinde flüt dinletisi sundu.
Varşova
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları'nın ziyaretinde Büyükelçi Deniz Çakar ve Kültür Müşaviri Arzu Emel Polat da yer aldı.
Sanatçı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Büyükelçiliğin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşlılar evinde flüt dinletisi sundu.
Yaşlılar evine gerçekleşen ziyarette buradakilere Türk sanatçıların eserlerinden örnekler seslendirildi ve Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.