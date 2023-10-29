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Dünya

Türk sanatçı Bayramoğulları'ndan Finlandiya'da yaşlılara flüt dinletisi

Flüt Sanatçısı Bayramoğulları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşlılar evinde flüt dinletisi sundu.

Murat Temizer  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Türk sanatçı Bayramoğulları'ndan Finlandiya'da yaşlılara flüt dinletisi

Varşova

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları'nın ziyaretinde Büyükelçi Deniz Çakar ve Kültür Müşaviri Arzu Emel Polat da yer aldı.

Sanatçı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Büyükelçiliğin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşlılar evinde flüt dinletisi sundu.

Yaşlılar evine gerçekleşen ziyarette buradakilere Türk sanatçıların eserlerinden örnekler seslendirildi ve Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.

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