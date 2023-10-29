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Dünya

Dağıstan’daki havalimanında İsrail’den gelen uçak nedeniyle arbede çıktı

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale Havalimanı'nda İsrail’den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Emre Gürkan Abay  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Dağıstan’daki havalimanında İsrail’den gelen uçak nedeniyle arbede çıktı

Moskova

Rus medyasına yansıyan haberlere göre, Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi İsrail’den gelen bir uçak nedeniyle Mahaçkale Havalimanı'na geldi.

Havaalanında önlem alan güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşandı.

Protestocular henüz olay yerinden ayrılmadı.

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