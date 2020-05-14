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Dünya

Türk Kızılayından Kovid-19 ile mücadelede Moritanya'ya maske yardımı

Türk Kızılayı, Moritanya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 19 bin 200 maske yardımında bulundu.

Ömer Erdem   | 14.05.2020
Türk Kızılayından Kovid-19 ile mücadelede Moritanya'ya maske yardımı

Hartum

Türk Kızılayı, Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 19 bin 200 maske yardımında bulundu.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Cem Kahyaoğlu'nun da hazır bulunduğu törende, Türkiye'den gönderilen 19 bin 200 maske Moritanya Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da şu ana kadar 16 Kovid-19 vakası tespit edildi, 2 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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