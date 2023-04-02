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Gündem, Asrın felaketi

Türk Kızılay deprem bölgesinde köylere mobil ekiplerle ulaşıyor

Türk Kızılay mobil ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki köylere ulaşarak, depremzedelerin ihtiyaçlarını gideriyor.

Gökhan Gücüklüoğlu, Veysel Altun  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Türk Kızılay deprem bölgesinde köylere mobil ekiplerle ulaşıyor

Adıyaman

Depremden etkilenen kentlerden Adıyaman'da insani yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türk Kızılay ekipleri, kırsalda yaşayan afetzedeleri de yalnız bırakmıyor.

Köylerde tarama çalışmaları yapan mobil ekipler, vatandaşlara gıda yardımının yanı sıra kırtasiye ve giyim yardımında da bulunuyor.

Türk Kızılaya ait iki mobil sağlık aracı da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde depremzedelere sağlık hizmeti götürüyor.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, AA muhabirine, bölgede depremin ilk anında başladıkları yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Türk Kızılay olarak Adıyaman'da 40 çadır kentte iftar ve sahur verdiklerini belirten Ellialtı, ayrıca farklı noktalarda açılan sosyal marketlerin de afetzedelere hizmet verdiğini vurguladı.

Kent ve ilçe merkezlerinin yanında köylere yönelik tarama ve yardım faaliyetleri yürüttüklerini aktaran Ellialtı, şöyle devam etti:

"Bu köylerde ihtiyaç sahiplerini ve ihtiyaçların neler olduğunu tespit ediyoruz. Hemen hiçbir köyde ulaşılmadık nokta bırakmadık. Köylerimize hijyen, gıda kolileri götürüyoruz. Sınava hazırlanan çocuklarımızın ders kitabı ihtiyaçlarını karşıladık. Bunun yanı sıra Adıyaman'da iki mobil sağlık aracımız var, il ve ilçe sağlık müdürlükleriyle koordine halinde. Buralarda sağlık ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilaçları enkaz altında kalmış veya şehre ulaşamamış olabiliyor. Onlara ilaç veriyoruz. Yine araçlarımızda röntgen cihazları var. Vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz."

Ellialtı, yaraları sararken sadece yardım yapmanın yeterli olamayacağına işaret ederek, "Burada aslolan üç beş yardım kolisi dağıtmak değil. Dayanışma ruhumuzu onlara göstermek. Acılarını hissettiğimizi onlara göstermek. İnsanların gönlüne, yüreğine dokunmak. İnşallah milletçe bu afetin verdiği hasarların üstesinden geleceğiz. Yalnızca binaları yapmayacağız, gönülleri de yapacağız." diye konuştu.


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