Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,978.75
ETH/USDT
1,777.00
BTC/USDT
27,712.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda ağır hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da Türk Kızılay, yardımları gönüllülerle el ele depremzedelere ulaştırıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardımlar, gönüllülerin desteğiyle depremzedelere ulaştırılıyor.

Abdullah Söylemez, Cüneyt Çelik  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Adıyaman'da Türk Kızılay, yardımları gönüllülerle el ele depremzedelere ulaştırıyor

Adıyaman

Depremin ardından bölgedeki afetzedelerin yaralarını sarmak için çalışma başlatan Türk Kızılayın en büyük destekçisi ülkenin farklı yerlerinden gelen binlerce gönüllü oldu.

Adıyaman Üniversitesinde kurulan aşevinde yemeklerin yapılmasında aşçılara yardımcı olan gönüllüler, sahurluk ürünleri de paketliyor. Gönüllüler, yemeklerin yanı sıra gıda ürünlerinin ve sahurlukların depremzedelere ulaştırılmasında da görev üstleniyor.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Hakkı Duru, AA muhabirine, deprem bölgesinde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Bölgede yaraların sarılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gönüllülerin desteğiyle yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Duru, "Adıyaman'da bugüne kadar Türkiye'nin farklı illerinden 10 binin üzerinde gönüllümüz bize destek oldu. Tüm faaliyetlerimizde gönüllülerimizden destek alıyoruz." dedi.

Duru, gönüllülerin Türk Kızılayın ikram araçlarında da yoğun görev yaptıklarını kaydetti.

Türk Kızılayın sahadaki faaliyetlerinde gönüllü olarak çalışmak isteyenlerin kurumun internet sitesi üzerinden başvuruda bulunduklarını anlatan Duru, "Uygun görülen gönüllü kardeşlerimiz sahada faaliyetlere başlıyor. Gönüllülerimiz, gönüllülük esasına göre çalışarak herhangi bir ücret almıyor." diye konuştu.

"Ülkenin her yanından gelen gönüllüler yardım ediyor"

Depremzede gönüllü Hatice Dündar, Konyalı olduğunu ve 20 yıldır Adıyaman'da yaşadığını ifade etti.

Kızılay gönüllüsü olduğunu dile getiren Dündar, "Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alıyorum. Türk Kızılayda olmaktan gurur duyuyorum. Deprem gününden bu yana çadırlarda, konteyner kentlerde ve yemekhanede gönüllü olarak çalışıyoruz. Kızılayın bu kadar kapsamlı olduğunu daha sonra öğrendim. Ülkenin her yanından gelen gönüllüler bize yardım ediyor. Bundan dolayı hem hüzünlüyüm hem de gururluyum. Depremde ailemi kaybettim. Özellikle bebeklere yardım etmeye çalışıyoruz. Rabb'im bu acıyı kimseye yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Depremzede gönüllü Büşra Diler de deprem dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarını ancak ülkenin dört bir yanından kendilerine gelen yardımlar ve gönüllüleri görünce mutlu olduklarını söyledi.

Konya'dan gelen gönüllü Furkan Sel de yaklaşık 2 haftadır bölgede çalıştıklarını anlattı.

Yemekhane, depo ve sosyal marketlerde görev aldıklarını kaydeden Sel, şunları aktardı:

"Konya'da da benzer faaliyetlerde bulunmuştuk. Baktığınız zaman empati yapmak çok zor bir duygu, çünkü biz bunu Konya'da yaşamadık. Geldiğimiz zaman afetin ne kadar büyük boyutta olduğunu görmüş olduk. İnsanlarla iletişim kurarak ve bulunduğumuz faaliyetlerde empati yaparak bu acıyı yaşayabiliyoruz. Gerçekten zor. İnşallah bugünleri birlikte atlatacağız ve yaraları beraber saracağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutun yapım süreci başladı
Bayırbucak Türkmenleri, Hataylı depremzedelere iftar ve sahur veriyor
Türk Kızılay Elbistan'da 23 noktada sahurluk ve sıcak yemek ikramında bulunuyor
Milli Savunma Bakanı Akar, 30 bin 62 personel alınacağını açıkladı

Benzer haberler

Elin Elimde projesi depremden etkilenen çocuklara el uzatıyor

Elin Elimde projesi depremden etkilenen çocuklara el uzatıyor

Bayırbucak Türkmenleri, Hataylı depremzedelere iftar ve sahur veriyor

Depremden etkilenen kadın belediye çalışanları için 10 otağı kuruldu

Depremde hayat kurtaran "Duvar Arkası Radar"a talep arttı

Depremde hayat kurtaran "Duvar Arkası Radar"a talep arttı
Adıyaman'da Türk Kızılay, yardımları gönüllülerle el ele depremzedelere ulaştırıyor

Adıyaman'da Türk Kızılay, yardımları gönüllülerle el ele depremzedelere ulaştırıyor
Kahramanmaraşlı kadın esnaf depremin izini silmek için işinin başına geçti

Kahramanmaraşlı kadın esnaf depremin izini silmek için işinin başına geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet