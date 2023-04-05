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Gündem, Asrın felaketi

Türk Kızılay, Hatay'da 193 depremzede esnafa takım çantası dağıttı

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da iş yerleri yıkılan esnafa takım çantası hediye etti.

Ömer Faruk Cebeci, İbrahim Yozoğlu  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Türk Kızılay, Hatay'da 193 depremzede esnafa takım çantası dağıttı Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Hatay

Türk Kızılay ile Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerler Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TETESFED) işbirliğinde hazırlanan ve yaklaşık 100 parça malzemenin yer aldığı çantalar, elektrikçi, elektronikçi, saatçi ve cep telefonu tamircisi 193 esnafa ulaştırıldı.

Antakya ilçesi minibüs garajındaki dağıtım töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, depremzedelere gıda yardımlarının yanı sıra onların tekrar hayata tutunmaları için çalışmalar da yaptıklarını söyledi.

Altan, mülki amirler ve esnaf odalarıyla görüşmelerinin ardından küçük esnafın desteklenmesi için proje başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İlk olarak bunu Hatay Antakya'dan başlattık. 193 elektrikçi elektronikçi esnafına takım çantası yaptık. İnsanlarımız esnaf ama tüm dükkanları yıkıldı, malzemeleri enkaz altında kaldı. Ellerinde bir altın bilezik vardı, bu kırıldı. Bu altın bileziğin yenisini takıp, 'Arkadaş sen hayatına devam et, hayatını el emeği alın terinle kendi kendine kazan' düşüncesiyle bunu oluşturduk. Burada başladık ilk önce, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bunu uygulayacağız. Peşinden diğer illerimize de bağışçılarımızın destekleri doğrultusunda diğer mesleklere de yaygınlaştırarak bu çalışmayı genişleteceğiz."

İbrahim Altan, çantaların çoğunluğu bağışlarla tedarik edilen malzemelerle hazırlandığını, projeye katkı beklediklerini ifade etti.

"İnşallah Hatay'ı ayağa kaldıracağız"

TETESFED Genel Başkan Vekili ve Hatay Elektronikçiler Odası Başkanı Adnan Taşçıoğlu da depremlerde kentteki iş yerlerinin çok büyük zarar gördüğünü aktardı.

Yıkıma rağmen esnafın memleketini bırakmayacağını vurgulayan Taşçıoğlu, mesleklerini devam ettirebilmeleri için federasyon ve Türk Kızılay işbirliğiyle esnafa destek vermek için hazırlık yaptıklarını anlattı.

Takım çantalarına esnafın ihtiyacı olan malzemelerin konulduğunu belirten Taşçıoğlu, "Bunların hepsini Hatay'daki esnaf arkadaşlarımıza ulaştıracağız. Bütün esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Hatay'ı ayağa kaldıracağız. Hatay bizim canımız, kanımız, şahsi meselemiz. Biz hiçbir zaman Hatay'ı terk etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Taşçıoğlu, çantaların hazırlanmasına katkı verenlere teşekkür etti.

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