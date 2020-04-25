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Dünya

Türk Kızılaydan Gürcistan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek

Türk Kızılay, Gürcistan Kızılhaç Derneğine tıbbi ve saha ekipmanları yardımında bulundu.

Davit Kachkachishvili   | 25.04.2020
Türk Kızılaydan Gürcistan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek

Tiflis


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gürcistan Kızılhaç Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Kovid-19 salgınına karşı mücadelesi çerçevesinde Türk Kızılaydan yardım alındığı bildirildi. 

Açıklamada, Türk Kızılay ve Gürcistan Kızılhaç Derneği arasındaki iş birliği çerçevesinde, Türkiye'den Gürcistan'a gönderilen kişisel koruyucu malzemeler ile izolasyon çadırlarının Tiflis'e ulaştığı belirtildi.

Gürcistan Kızılhaç Derneğinin Tiflis'teki merkezinde düzenlenen malzeme teslim törenine Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan Kızılhaç Derneği Başkanı Natia Loladze ile Gürcistan Başbakanının İnsan Hakları ve Cinsiyet Eğitiliği alanlarında Danışmanı Lela Akiaşvili katıldı.

Büyükelçi Yazgan, Türk Kızılayın Gürcistan'a Kovid-19'la mücadele için gereken malzemeleri teslim ettiğini ifade ederek, gelecekte de bu tür iş birliği ve yardımı sürdüreceklerini kaydetti.

Gürcistan Kızılhaç Derneği Başkanı Loladze ise Türkiye'den önemli insanı yardımı aldıklarını belirterek, "Türk Kızılaya destek ve yardımları için teşekkür ediyorum." dedi.

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