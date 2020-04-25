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Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 3. gün
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Dünya

Erbil'de koronavirüs önlemleri halkı bisiklet kullanmaya teşvik etti

Irak'ın Erbil kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı ve araç kullanımındaki kısıtlamalar, halkı ulaşım için bisiklet kullanımına yöneltti.

Heman Hussein Yaseen,İdiris Okuduci   | 25.04.2020
Erbil'de koronavirüs önlemleri halkı bisiklet kullanmaya teşvik etti Fotoğraf: Yunus Keleş / AA

Arbil


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Erbil'in bisiklet kullanımı için uygun altyapıya ve yollara sahip olmamasına rağmen kısa mesafeler için bisiklet kullananlar, sokağa çıkmanın serbest olduğu zamanlarda da temel ihtiyaçlarını temin için otomobil yerine bisikleti tercih etmeye başladı. 

Bisiklet çarşısında yıllardır esnaflık yapan Kadir Tahir Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle uygulamaya konulan tedbirlerin halkı bisiklet kullanmaya teşvik etmesi sonucu yüksek bir talep ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Çarşıda her bütçeye uygun bisikletin bulunduğunu belirten Mustafa, halkın daha çok Almanya ve Hollanda'dan getirilen ikinci el ucuz bisikletleri satın aldığını söyledi.

Mustafa, "Salgından 2 ay önce günde ortalama 10 bisiklet satıyordum. Şu anda bu sayı 50 civarında. Kent sakinleri hem ulaşım hem de sağlık için bisikleti tercih ediyor." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Çevre Dostu ve Koruma Derneği Sözcüsü Hındırin Şeyh Ragib, Kovid-19 nedeniyle alınan bazı önlemlerin çevrenin korunmasına vesile olduğunu ve bunun en başında da havayı kirleten araçların kullanımının azalmasının geldiğini belirtti.

Kent sakinlerinin ulaşım için otomobil yerine bisikleti tercih etmesinin çevrenin korunması açısından önemli olduğunu belirten Ragib, "Salgın sonrası da bisikletin günlük yaşamın bir parçası olması ve kısmen de olsa otomobillerin yerini alması için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Ragib, IKBY hükümetine, halkın daha çok bisiklet kullanmaya teşvik edilmesi için uygun altyapı ve yollar inşa etme çağrısında da bulundu.

IKBY'de koronavirüs salgını nedeniyle 4 Nisan'da başlatılan kısmi sokağa çıkma yasağı, 1 Mayıs'a kadar devam edecek.

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