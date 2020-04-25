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Dünya

Ruhani: İran bölgede gerilimi başlatan taraf olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin hareketlerini dikkatle izlediklerini ancak hiçbir zaman bölgede bir çatışma ya da gerilimi başlatan taraf olmayacaklarını söyledi.

Ahmet Dursun   | 25.04.2020
Ruhani: İran bölgede gerilimi başlatan taraf olmayacak

Ankara

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgede ABD ile İran arasında ortaya çıkan gerginliği ele alan Ruhani ile Al Sani, Tahran ve Doha arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda daha fazla güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

ABD ile İran arasında son haftalarda Basra Körfezi'nde tırmanan gerginliğe ilişkin Ruhani, "İran, Amerikalıların tüm faaliyet ve hareketlerini dikkatle izliyor ancak asla bölgede herhangi bir çatışma ya da gerilimi başlatan taraf olmayacaktır." dedi.

Katar Emiri Al Sani ise bölgedeki tansiyonun azaltılması için tüm ülkelerin ortak hareket etmesinin önemine işaret etti.

Basra Körfezi'nde İran-ABD gerginliği

ABD donanmasına bağlı Beşinci Filo, 16 Nisan'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 11 sürat teknesinin, Basra Körfezi'ndeki 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiğini duyurmuştu.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Basra Körfezi'nde istikrarsızlığın asıl faktörü, dünyanın diğer tarafından İran'ın sınırlarına gelen ve temelsiz iddialar ortaya atan Amerikalıların işgalci ve yasa dışı varlığıdır." ifadesini kullanmıştı.

ABD gemilerinin taciz edildiğine ilişkin suçlamaları reddeden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de ABD donanmasına ait savaş gemilerinin Basra Körfezi'nde devriye görevindeki İran güçlerini engelleme girişiminde bulunduğunu belirterek, bunun ardından ABD savaş gemilerinin uyarıldığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD donanmasına, İran güçlerince taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirmişti.

Bunun ardından konuyla ilgili açıklama yapan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Basra Körfezi'nde İran'a ait sivil ya da askeri deniz araçlarının güvenliğinin tehdit edilmesi halinde ABD'ye ait savaş gemilerinin vurulması emrini verdiğini belirtmişti.

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