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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları korona gibidir

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD yaptırımları korona gibidir. Korkusu gerçekliğinden daha fazla" ifadesini kullandı.

Muhammet Kurşun   | 23.02.2020
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları korona gibidir

Tahran

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'i kabul etti.

ABD'nin ekonomik yaptırımların dışında gıda ve ilaç maddeleri noktasında da yaptırım uyguladığını savunan Ruhani, "Bu yaptırımların uygulanması terörizmdir. AB'nin bu noktada insani sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz. ABD yaptırımları korona gibidir. Korkusu gerçekliğinden daha fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer anlaşmanın İran ile AB ve diğer Batılılar arasında güvenin tesis edilmesi için iyi bir temel olabileceğini ve bu noktadaki taahhütlerine bağlı kaldıklarını ileri süren Ruhani, bölgedeki su yollarının güvenliğinin geçmişe göre daha zayıf olduğunu ve Yemen, Suriye, Afganistan ve Irak gibi ülkelerde uygun güvenlik şartlarının bulunmadığını kaydetti.

Ruhani, bölgenin ve enerji hatlarının güvenliğinin AB ve dünya için önemine değindi.

Schallenberg de nükleer anlaşmanın bölgenin huzur ve istikrarı için önemli olduğunu belirtti.

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