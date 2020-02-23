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Dünya

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 23.02.2020
İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Roma

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Cuma gününden bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgileri paylaştı. 

Kovid-19 salgınının en çok etkilediği ülkenin kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi'nde bir ölümün daha kayıtlara geçtiği bilgisini veren Borrelli, yeni tip koronavirüsün ülkede şu ana kadar toplam 152 kişiye bulaştığını, bunlardan 3’ünün yaşamını yitirdiğini, son ölen kişinin Cremona kentinden olduğunu dile getirdi.

Borrelli, 149 hastadan 25'inin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, en çok vakanın 110 hastayla Lombardiya Bölgesi'nde olduğunu belirterek, hastalığı ülkeye taşıyarak yayılmasına yol açan "ilk kişi ya da kişilerin" halen tespit edilemediğini söyledi.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da ölen kadının aynı zamanda kanser hastası olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınının, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verildi. Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilisenin de kapatıldığı bildirildi.

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