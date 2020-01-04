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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Ebu Macid el Mühendis için Bağdat’ta cenaze töreni düzenleniyor
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Dünya

Ruhani: Amerikalılar bu suçlu eylemin sonuçlarını sadece bugün değil, ilerleyen zamanda da görecekler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Amerikalılar nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkında değil. Bu suçlu eylemin sonuçlarını sadece bugün değil, ilerleyen zamanda da görecekler." dedi.

Ahmet Dursun   | 04.01.2020
Ruhani: Amerikalılar bu suçlu eylemin sonuçlarını sadece bugün değil, ilerleyen zamanda da görecekler

Ankara

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD'nin Bağdat Havalimanı'na düzenlediği saldırıda öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin Tahran'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Süleymani'nin evini ziyaret ederek, eşi ve çocuklarına başsağlığı dileklerini iletti.

Ruhani, ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Amerikalılar nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkında değil. Bu suçlu eylemin sonuçlarını sadece bugün değil, ilerleyen zamanda da görecekler." dedi.

Öte yandan Irak'taki Sadr Hareketinin lideri Mukteda es-Sadr da Süleymani'nin ailesinin Tahran'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.

İran devlet televizyonu, Sadr'ın ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Sadr, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından komutasındaki Mehdi Ordusu ve Yevm el-Mevud Tugayı'nı teyakkuz halinde olmaya çağırmıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de dün Süleymani'nin evini ziyaret etmişti.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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