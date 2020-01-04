Ruhani: Amerikalılar bu suçlu eylemin sonuçlarını sadece bugün değil, ilerleyen zamanda da görecekler
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Amerikalılar nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkında değil. Bu suçlu eylemin sonuçlarını sadece bugün değil, ilerleyen zamanda da görecekler." dedi.
Ankara
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD'nin Bağdat Havalimanı'na düzenlediği saldırıda öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin Tahran'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.
- Pentagon: Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü
- İranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendi
- İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır
- İran lideri Ali Hamaney: Suçluları acı bir intikam bekliyor
- ABD saldırısında ölen İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
- Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gözler ABD'nin Irak'taki askeri varlığına çevrildi
- Ruhani: İran ve bölgenin özgür ulusları, bu korkunç suçun intikamını alacaktır
- İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattı
- Devrim Muhafızları Sözcüsü: ABD ve İsrail'in sevinci mateme dönüşecek
- Irak Başbakanı Abdulmehdi: Saldırı, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlemiştir
- Rusya: Süleymani’nin öldürülmesi gerginliği artıracak maceracı bir adım
- ABD'den vatandaşlarına acilen Irak'ı terk etmeleri çağrısı
- Çin'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası taraflara 'soğukkanlılık' çağrısı
- ANALİZ: İran'ın 'Süleymani' hamlesi ne anlama geliyor?
- ANALİZ: Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?
- ANALİZ: İran, 'Devrim Muhafızları Devleti'ne dönüşebilir
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Süleymani'nin evini ziyaret ederek, eşi ve çocuklarına başsağlığı dileklerini iletti.
Ruhani, ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Amerikalılar nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkında değil. Bu suçlu eylemin sonuçlarını sadece bugün değil, ilerleyen zamanda da görecekler." dedi.
Öte yandan Irak'taki Sadr Hareketinin lideri Mukteda es-Sadr da Süleymani'nin ailesinin Tahran'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.
İran devlet televizyonu, Sadr'ın ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Sadr, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından komutasındaki Mehdi Ordusu ve Yevm el-Mevud Tugayı'nı teyakkuz halinde olmaya çağırmıştı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de dün Süleymani'nin evini ziyaret etmişti.
Süleymani'nin öldürülmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.