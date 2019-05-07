Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.90
Dolar
6.16
BIST 100
91,184.48
Altın
1,281.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Papa Francis Kuzey Makedonya'da
logo
Dünya

Türk Kızılay Mescid-i Aksa'da iftar verdi

Türk Kızılay, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da iftar programı düzenledi.

Esat Fırat   | 07.05.2019
Türk Kızılay Mescid-i Aksa'da iftar verdi

Kudüs

Türk Kızılay, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da iftar programı düzenledi.

Türk Kızılay tarafından Harem-i Şerif’in avlusuna kurulan iftar sofralarında yüzlerce Filistinli oruçlarını açtı.

Türk Kızılay Filistin Delegasyon Başkanı Yiğit Olçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurumumuz 2019 yılı faaliyetleri çerçevesinde Kudüs'te ramazan süresince her gün ve Gazze’de de belirli aralıklarla iftar verilecektir." dedi.

Günlük Mescid-i Aksa ve belirli aralıklarla Gazze Şeridi’nde düzenlenecek iftar sofralarında 500 kişinin oruçlarını açabileceğini belirten Olçay, ramazan boyunca ayrıca Kudüs’te iki bin, Gazze’de de üç bin gıda kolisi dağıtılacağını kaydetti.

Olçay, "Halkımıza çağrımız bu ramazanda da az çok demeden bağışlarını Kızılaya yapmaları ve onların katkılarıyla kurulan iftar sofralarımızla daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmamızı sağlamalarıdır. Ramazanın bereketini hep birlikte yaşayalım. Hilal olsun Türkiye." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti

Benzer haberler

'İftar sofralarında besin değeri düşük yiyeceklerden kaçınılmalı'

'İftar sofralarında besin değeri düşük yiyeceklerden kaçınılmalı'

TİKA Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği dağıtıyor

ABD'de ilk iftar sevinci

Arjantin'de ilk iftar

Arjantin'de ilk iftar
Yerin 350 metre altında ilk iftar

Yerin 350 metre altında ilk iftar
Rusya'da Müslümanlar ilk orucunu açtı

Rusya'da Müslümanlar ilk orucunu açtı