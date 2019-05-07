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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Berlin ziyareti iptal

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Almanya’nın başkenti Berlin’e yapacağı ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

Bahattin Gönültaş,Erbil Başay   | 07.05.2019
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Berlin ziyareti iptal

Berlin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Almanya’nın başkenti Berlin’e yapacağı ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Pompeo, ziyaretini "acil durumlar" dolayısıyla iptal etti.

Ziyaret başka bir tarihte yapılacak.

Pompeo'nun, bugün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelmesi planlanıyordu.

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