Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.90
Dolar
6.16
BIST 100
91,184.48
Altın
1,281.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Papa Francis Kuzey Makedonya'da
logo
Dünya

İran'dan ABD'nin uçak gemili gözdağına tepki

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Hüsrevi, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin 21 gün önce Akdeniz'e giriş yaptığını ve ABD'nin psikolojik savaş çıkarmanın peşinde olduğunu belirtti.

Muhammet Kurşun   | 07.05.2019
İran'dan ABD'nin uçak gemili gözdağına tepki

Tahran

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin 21 gün önce Akdeniz'e giriş yaptığını ve ABD'nin psikolojik savaş çıkarmanın peşinde olduğunu belirtti.

Hüsrevi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a mesaj vermek üzere "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk edecekleri yönünde İran devlet medyasında yer alan açıklamasında ABD yönetimini eleştirdi.

Hüsrevi, ABD'ye ait "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin 21 gün önce İran ordusunun sıkı kontrolü çerçevesinde Akdeniz'e giriş yaptığını ifade ederek, "Bolton, askeri ve güvenlik anlayışından yoksundur. Yaptığı açıklamalar da daha çok gösteri amaçlıdır ve etkisiz bir gelişmenin psikolojik savaş için acemice kullanılmasıdır." dedi.

ABD ordusunun bölgesel krizler karşısında sürekli olarak başarısız olduğunu savunan Hüsrevi, "ABD ordusunun ve komutanlarının, İran ordusunun gücünü deneme eğiliminde olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, dün İran'a mesaj vermek üzere "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk edeceklerini duyurmuştu.

Bolton yaptığı yazılı açıklamada, "Birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran belirti ve uyarıya karşın, İran rejimine ABD'nin veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık verileceğine dair net ve mutlak bir mesaj vermek üzere ABD USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığını iddia eden Bolton, "Ancak herhangi bir saldırıya cevap vermek için tam hazırız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti

Benzer haberler

ABD-Taliban görüşmesinde düğümler çözülmüyor

ABD-Taliban görüşmesinde düğümler çözülmüyor

ABD'de ilk iftar sevinci

ABD'li eski savcılardan Trump açıklaması

Shanahan'dan Ortadoğu'ya uçak gemisi sevkiyatı açıklaması

Shanahan'dan Ortadoğu'ya uçak gemisi sevkiyatı açıklaması
Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen cezaevine girdi

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen cezaevine girdi