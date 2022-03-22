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Dünya

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan'da

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 22.03.2022
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan'da

Bişkek

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Kırgızistan'da Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev ve Ulaştırma ve İletişim Bakanı Erkinbek Osoyev ile ayrı ayrı görüştü.

İlk olarak Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı binasında Amangeldiyev ile görüşen Yıldırım, İstanbul'da yapılan 8. zirvesinde Türk Keneşinin, Türk Devletleri Teşkilatı olarak yeni bir isim aldığını ve bu zirvede yeni hedeflerin ortaya konulduğunu belirtti.

Amangeldiyev de Türk Devletleri Teşkilatı üye devletleri ile sıkı iş birliği içinde olduklarını ve ortak ticaret hacmini artırmak için gayret gösterdiklerini vurgulayarak Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Türk Yatırım Fonu'nun faaliyete geçmesinin önemine dikkati çekti.

"Ulaşım ve iletişim alanını geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, daha sonra Ulaştırma ve İletişim Bakanı Osoyev ile Bakanlık binasında bir araya geldi.

Yıldırım, Türkiye ile Kırgızistan arasında ilişkileri geliştirmeyi, aynı zamanda Türk Devletler Teşkilatı üye ülkeler arasında ulaşım ve iletişim alanını daha da geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Asıllar boyu insanlığa hizmet eden orta, güney ve kuzey koridorları dahil olmak üzere ulaşım alanında ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdiklerini ifade eden Yıldırım, doğu batı ticaretinin gelişmesi için Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu hattını çok önemli ve avantaj olarak gördüklerini söyledi.

Yıldırım, Bakan Osoyev ile Macaristan'da Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda tanıştığını ve güzel anılarla ülkesine döndüğünü ifade etti.

Osoyev ise Macaristan'da geçen yıl yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda Yıldırım'ın kendisine gösterdiği ilgiyi unutmadığını belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri ile iş birliklerini geliştirmeyi istediklerini vurgulayan Osoyev, "Sayın Binali Yıldırım, Bakanlık olarak sizi başarılı bir yönetici, üretici, ulaştırma ve iletişim alanındaki tecrübelerinizi biliyoruz. Bu görüşmeyi Bakanlığın projelerini ve özellikle özel kamu ortaklığı konularını ilgilendiren projeleri tanıtmak için büyük fırsat olarak görüyoruz." diye konuştu.

Görüşmeler basına kapalı devam ederken Yıldırım'ın Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesini ziyaret etmesi, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Meclis Başkanı Talant Mamıtov ile görüşmesi planlanıyor.

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