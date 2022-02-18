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Dünya

Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, ülkenin Malişeva belediyesindeki Hamdi Berisha Lisesi'nin bilgisayar dershanesini yenileyerek hizmete açtı.

Eren Beksaç   | 18.02.2022
Türk askerinden Kosova'da eğitime destek Fotoğraf: Eren Beksaç - AA

Melişeva

Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Malişeva Belediye Başkanı Ekrem Kastrati, KFOR Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Fatih Cansız, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Priştine Müdürü Mehmet Ülker ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer'in yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Sakar, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı ve Kosova bağımsızlığı uğruna şehit düşenlerin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Türk askerinin, dünyanın her yerinde barış ve istikrara katkı sunduğunu dile getiren Sakar, "Genç nüfuslu dinamik bir ülke olan Kosova'da eğitim altyapısının güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu bakımdan açılışını yaptığımız projenin Kosovalı öğrencilerin eğitimine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Biz Türkiye olarak dost ve kardeş Kosova'nın başta eğitim olmak üzere her alanda kalkınması ve daha da güçlenmesi için gerekli gayreti göstermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Albay Cansız, günümüzde eğitim kalitesinin yükselmesinde teknolojik olanakların önemine dikkati çekerek "Bu okullardan mezun olan öğrenciler iki ülke arasındaki ilişkileri ve dostluk bağlarını daha ileri götürecektir. Yapılacak yeni projelerde de bu dostluk, kardeşlik zincirine yeni halkalar ekleme gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Belediye Başkanı Kastrati de desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Kastrati, Türk kurumlarıyla ileride yapılabilecek yeni iş birliklerine her zaman destek vereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından davetliler, bilgisayar dershanesi yenilenmesi projesinin açılış kurdelesini kesti ve salonu gezdi.

Proje kapsamında bilgisayar dershanesi tadilatı gerçekleştirildi, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinin yanı sıra bilgisayar ve diğer gerekli ekipmanlar alındı.

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