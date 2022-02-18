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Dünya

Kanada polisi, protesto eylemlerinin 2 organizatörünü gözaltına aldı

Kanada’nın başkenti Ottawa’da 29 Ocak’tan bu yana devam eden aşı karşıtı protesto eylemlerinin 2 organizatörü, gözaltına alındı.

Seyit Aydoğan   | 18.02.2022
Kanada polisi, protesto eylemlerinin 2 organizatörünü gözaltına aldı Fotoğraf: Kadri Mohamed/AA

Canada

Polisin dün akşam saatlerinde başlattığı operasyonda, protesto eylemlerini organize eden Chris Barber ve Tamara Lich gözaltına alındı.

Ottawa polisi, Barber ve Lich'in gözaltına alınması sonrası yaklaşık 100 kontrol noktası kurdu. Kontrol noktaları, çelik bariyerlerle çevrildi.

Polis, halktan ve medya kuruluşlarından eylem alanlarından uzak durmalarını istedi.

Kanada güvenlik güçlerinin, protestoculara karşı operasyonları devam ederken, yeniden bastıran kar fırtınası da hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte toplu taşım sistemi aksamalarla hizmet verirken, okullar ve bazı kurumlar hava muhalefeti nedeniyle kapandı.

Kanada Federal Parlamentosu da çalışmalarını geçici olarak askıya aldı.

Kanada Federal Parlamentosu Başkanı Anthony Rota, yaptığı açıklamada, parlamento ve Ottawa'nın şehir merkezinin çevresindeki diğer yerlerde gerçekleşmesi beklenen bir polis operasyonu nedeniyle çalışmaların iptal edildiğini duyurdu.

Kamyoncuların eylemi

Kanada'da Tamara Lich önderliğindeki bir grup kamyon sürücüsü, hükümetin aşı zorunluluğu kararına karşı ocak ayında başlattıkları eylemle, 29 Ocak'ta başkent Ottawa'da toplanma kararı almışlardı.

Ülke genelinden binlerce kamyoncu, günler süren yolculuğun ardından 29 Ocak'ta Ottawa'ya ulaşmış ve şehrin ana caddelerine park ederek eyleme başlamışlardı.

Kanada'nın ardından dünyanın başka ülkelerinde de aynı eylemlere ilham kaynağı olan protesto, kullanılan yüksek desibelli kornalar, açık alandaki müzik yayınları ve marjinal grupların eylemleri sebebiyle tepkilere neden olmuştu.

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