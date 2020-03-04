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Dünya, Koronavirüs

Tunus'ta yaklaşık bin kişi koronavirüs şüphesiyle karantina altında

Tunus Sağlık Bakanı Mekki, "Tunus'a (koronavirüs tespit edilen hastayla aynı gemide) gelen 1619 kişi sağlık kontrolünden geçirildi ve bunlardan 623'ü taburcu edildi." dedi.

Yosra Ouanes,Enes Canlı   | 04.03.2020
Tunus'ta yaklaşık bin kişi koronavirüs şüphesiyle karantina altında

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 996 kişinin karantina altında tutulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Abdüllatif Mekki, İtalya'dan gemi yolculuğuyla Tunus'a gelen bir yolcuda Kovid-19 tespit edilmesi üzerine başkent Tunus'ta bir basın toplantısı düzenledi.

Virüs tespit edilen kişinin yolculuk yaptığı gemidekilerden 996'sının hala karantina altında tutulduğunu aktaran Mekki, "Tunus'a (koronavirüs tespit edilen hastayla aynı gemide) gelen 1619 kişi sağlık kontrolünden geçirildi ve bunlardan 623'ü taburcu edildi." dedi.

Mekki, "Hastalık semptomları gösteren 52 kişiden örnekler alındı ve bunlardan sadece biri pozitif çıktı. Bu da sizlerle iki gün önce paylaştığımız İtalya'dan gelen kişide görülen vaka." diye konuştu.

Tunus Sağlık Bakanı Mekki, önceki gün yaptığı açıklamada, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında (40) Kovid-19 tespit edildiğini söylemişti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 93 bini geçti. Kovid-19 salgınında toplam 3 bin 203 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 80 bin 282, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 bin 981 oldu.

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