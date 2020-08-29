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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 77 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 77 artarak 6 bin 891'e yükseldi.

Muhammed Semiz,Yassine Aydi   | 29.08.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 77 kişi hayatını kaybetti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 834 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 227 bin 446'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, salgında 77 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 891'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 4 bin 146 artarak 169 bin 20'ye ulaştığını açıkladı.

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