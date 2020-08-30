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Karadenizli balıkçılar Kovid-19 tedbirleriyle 1 Eylül'de denize açılacak

Karadeniz'in önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, heyecanla "vira bismillah" demeyi bekliyor.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 30.08.2020
Karadenizli balıkçılar Kovid-19 tedbirleriyle 1 Eylül'de denize açılacak

Sinop

Denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesi hazırlıklarını tamamlayan Karadenizli balıkçılar, "vira bismillah" diyebilmek için gün sayarken, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirleri de alıyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Sinop'a gelen balıkçılar, heyecanla yeni av sezonunun başlamasını bekliyor.

Yasak döneminde onardıkları ağlarını son kez gözden geçirerek ava hazır hale getiren balıkçılar, bir yandan da Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınacak önlemlerle ilgili bilgilendiriliyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, balıkçılar olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

1 Eylül'ün ilk saatlerinde “vira bismillah" diyerek denize açılacaklarını vurgulayan Tuncer, ülke balıkçıları için hayırlı bir sezon diledi.

Tuncer, salgın sürecinin her sektörü olduğu gibi balıkçılık sektörünü de etkilediğini belirterek, "Süreçle ilgili balıkçı arkadaşlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Gerek tarım müdürlükleri gerekse Sahil Güvenlik ekipleri sık sık denetimlerde bulunacak. Biz de kurallara harfiyen uyacağız." dedi.

"Bol bol palamut avcılığı yapmayı umut ediyoruz"

Balıkçı Talat Baş ise yeni sezonda bol miktarda palamut avlamayı umut ettiklerini aktardı.

Baş, Karadeniz’in tamamında şu an oltalara palamut takıldığını belirterek, "İstanbul açıklarından Hopa sınırına kadar olan bölümde oltalara palamut takılıyor. Bu bize palamudun bol olacağını gösteriyor. Tabii palamut bol olursa hamsi az olabilir. Ancak istavrit ve çinekop gibi balıkların da bol olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Salgın nedeniyle biraz tedirginlik yaşadıklarını aktaran Baş, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Özellikle maske, hijyen konularının önemine dikkat çekiyoruz. Bunun yanında elimizden geldiğince mesafe kuralına uymaya çalışacağız. İnşallah her anlamda sorunsuz bir sezon geçiririz. Bol avcılığın yanında sağlık da önemli. Burada bir arkadaşımızın herhangi bir sorun yaşaması hepimizi etkileyecektir. O nedenle işi sıkı tutuyoruz."

"Bir aileyiz ve ona göre hareket edeceğiz"

Balıkçı Naim Akçay da balıkçılar olarak koronavirüse karşı bir aile gibi hareket edeceklerini söyledi.

İşe başlamadan önce herkesin gerekli sağlık kontrollerinden geçtiğini dile getiren Akçay, "Tedbirlerimizi alıyoruz. Örneğin biz burada bir aile gibiyiz. Nasıl bir aile, yaşamına dikkat ediyorsa biz de edeceğiz. Limanlarda fazla dışarı çıkıp gezmeyeceğiz. Devletimizin belirlediği kurallara uyacağız. Bir aileyiz ve ona göre hareket edeceğiz." ifadesinde bulundu.

Akçay da yeni sezonda palamuttan çok umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

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