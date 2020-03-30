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Dünya, Koronavirüs

İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 2757'ye yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 kişi artarak, 2 bin 757'ye yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 30.03.2020
İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 2757'ye yükseldi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 757'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 186 artarak 41 bin 495'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 511'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 13 bin 911 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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