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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 812 kişi daha hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a çıktı.

Şenhan Bolelli   | 30.03.2020
İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 812 kişi daha hayatını kaybetti

Madrid

İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a çıktı.

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