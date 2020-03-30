İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 812 kişi daha hayatını kaybetti
İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a çıktı.
Madrid
İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a çıktı.
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