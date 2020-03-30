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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırılarında 20 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Tahar ve Zabul vilayetlerinde düzenlediği saldırılarda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 30.03.2020
Afganistan'da Taliban saldırılarında 20 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan

Afganistan'da, Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Tahar'ın Hoca-i Gar ilçesine saldırdığını söyledi.

Saldırıda 14 güvenlik görevlisiyle bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Esir, takviye birliklerin ilçeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, militanların Zabul vilayetinin Argandab ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda da 6 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Taliban, henüz her iki saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

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