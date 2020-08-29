Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bine yaklaştı
Türkiye'de son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 242 bin 812 oldu.
Ankara
Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64 , can kaybı 6 bin 284 oldu.
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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 101 bin 414 test yapıldı, 1549 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 39 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 242 bin 812'ye çıktı.
Toplam test sayısı 6 milyon 937 bin 088, vaka sayısı 267 bin 064, vefat sayısı 6 bin 284 olarak kayıtlara geçti.
Ağır hasta sayısı 917, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.
"Toplamda 7 milyona yakın test yaptık"
Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000'den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde."
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Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/SaboLENtLV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 29, 2020