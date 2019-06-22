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Dünya

Tunus'ta Nahda'nın cumhurbaşkanı adayı Gannuşi

Tunus'ta Nahda Hareketi Şura Meclisi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, parti iç tüzüğüne göre mevcut cumhurbaşkanı adayının Raşid el-Gannuşi olduğunu ancak nihai kararın henüz alınmadığını açıkladı.

Yosra Ouanes,Gülşen Topçu   | 22.06.2019
Tunus'ta Nahda'nın cumhurbaşkanı adayı Gannuşi

Tunisia

Tunus'ta Nahda Hareketi Şura Meclisi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylarının partinin lideri Raşid el-Gannuşi olduğunu söyledi.

Şura Meclisi 28. dönem toplantısında konuşan Haruni, parti iç tüzüğüne göre halihazırdaki cumhurbaşkanı adayının Gannuşi olduğunu ancak parti içinden ya da dışından da aday gösterilebileceğini ifade etti.

Partinin henüz cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili nihai bir karar almadığını belirten Haruni, cumhurbaşkanı adayında aranan en önemli şartlar arasında "demokrasiye inanan, yolsuzluk karşıtı, bölücü değil birleştirici ve Tunus'u tüm dünya önünde en iyi şekilde temsil edebilecek" kişilerden olmasının yer aldığını kaydetti.

Haruni, Şura Meclisi'nin gelecek pazara kadar devam edecek toplantısında nihai adayın belirleneceğini dile getirdi.

Mursi'nin vefatı

Haruni toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada ise Mısır'da seçimle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının istisnasız tüm Mısırlıları bir araya getirecek bir siyasi çözümün başlangıcı olması temennisinde bulundu.

Mursi'nin insani olmayan şartlarda ve tıbbi ihmal neticesinde vefat ettiğini söyleyen Haruni, Mursi'nin hayatının bu şekilde sona ermesinin insanlık vicdanını zedelediğini vurguladı.

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