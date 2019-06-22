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Dünya

Trump, Esper'i savunma bakanlığına aday gösterecek

ABD Başkanı Trump, Savunma Bakan Vekili Shanahan'in yerine halen Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak görev yapan Mark Esper'i aday göstereceğini açıkladı.

Hakan Çopur   | 22.06.2019
Trump, Esper'i savunma bakanlığına aday gösterecek

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in yerine halen Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak görev yapan Mark Esper'i aday göstereceğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Esper'i savunma bakanlığı görevine resmen aday göstereceği bildirildi.

Halen savunma bakanlığı görevini vekaleten yürüten Shanahan'in koltuğuna pazartesi gününden itibaren yine vekaleten oturacak olan Esper'in adaylığının en kısa sürede ABD Senatosuna sunulması bekleniyor.

Adaylığı Senatoda oylanacak olan Esper, yeterli evet oyu alması durumunda ABD'nin yeni savunma bakanı olacak.

ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Shanahan, Trump tarafından vekaleten bakanlık görevine atanmıştı.

ABD Başkanı Trump, salı günü Shanahan'in "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.

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