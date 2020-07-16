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Dünya

Tunus'ta Nahda Partisinden 6 bakan görevden alındı

Tunus'ta, Nahda Hareketi Partisini temsilen koalisyon hükümetinde yer alan 6 bakanın görevden alındığı belirtildi.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Gülşen Topçu   | 16.07.2020
Tunus'ta Nahda Partisinden 6 bakan görevden alındı

Tunus

Tunus'ta, Nahda'nın İlyas el-Fahfah hükümetinden güvenoyunu çekme kararı alması ve ardından Başbakan'ın istifa etmesiyle başlayan kriz büyümeye devam ediyor.

Son olarak hükümetten yapılan açıklamaya göre, Nahda Hareketinden Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Kalul, İskan Bakanı Munsif el-Sıleyti, Yerel İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Lütfi Zeytun, Ulaştırma Bakanı Enver Maruf, Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki ile Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Selim Şura görevden alındı.

Açıklamada, söz konusu bakanların görevlerinin hükümet içindeki 6 bakana devredildiği kaydedildi.

Nahda'dan bakanların görevden alınmasıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Başbakan Fahfah, dün istifasını Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmuştu. Ancak Said'in, Fahfah'ın istifasını kabul edip etmediğine dair bilgi verilmemişti.

Başbakan Fahfah'a yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyinin hükümetten güvenoyunu çekme kararı almıştı.

Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etmişti.

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