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Dünya

Rusya'da Putin'e 2036'ya kadar başkanlık yolunu açan anayasa değişikliği protesto edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2036’ya kadar görev yapabilmesine imkan sağlayan anayasa değişikliğine karşı düzenlenen izinsiz protesto gösterisinde yaklaşık 130 kişi gözaltına alındı.

Dmitri Chirciu   | 16.07.2020
Rusya'da Putin'e 2036'ya kadar başkanlık yolunu açan anayasa değişikliği protesto edildi

Moskova

Rusya'da Putin'in 2036'ya kadar başkanlık yolunu açan anayasa değişikliği protesto edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2036’ya kadar görev yapabilmesine imkan sağlayan anayasa değişikliğine karşı düzenlenen izinsiz protesto gösterisinde yaklaşık 130 kişi gözaltına alındı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Başkent Moskova'daki Puşkinskaya Meydanı'nda 4 saatten fazla süren gösteriye yaklaşık bin kişi katıldı.

Putin'in aleyhinde sloganlar atan göstericiler, ülkede anayasayı değiştiren halk oylaması sonuçlarının iptal edilmesi için imza topladı.

Protestocular, gösterinin ardından Petrovka Sokağı'nda bulunan Rusya İçişleri Bakanlığı binasına yürüdü.

Yürüyüş esnasında göstericilere müdahale eden polis birçok kişiyi gözaltına aldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerde yaklaşık 130 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde de anayasa değişikliğine karşı izinsiz protesto gösterisi düzenlendi.

Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayan ve ülkenin siyasi sistemini değiştiren anayasa değişikliğini kapsayan referandum 25 Haziran ile 1 Temmuz arasında yapılmıştı.

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