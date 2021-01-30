Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 91 kişi öldü, Gazze'de vakalar arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 91 kişi yaşamını yitirdi, Gazze'de vaka sayıları arttı.
Gazze
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Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 91 kişinin daha öldüğü, 1679 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 19 kişinin iyileştiği bildirildi.
Böylece ülkede toplam can kaybının 6 bin 599'a, vaka sayısının 206 bin 30'a, iyileşenlerin ise 154 bin 455'e ulaştığı belirtildi.
Gazze
Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamasında, abluka altındaki kentte 191 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.
Buna göre toplam vaka sayısı 51 bin 187'ye, iyileşenlerin sayısı da 45 bin 860'a yükselirken, vefat sayısı 520'de kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.