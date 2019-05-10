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Dünya

Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 70 ölü

Tunus'un Safakes kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Mehmet Nuri Uçar,Yosra Ouanes   | 10.05.2019
Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 70 ölü

Tunus

Tunus'un güneyindeki Safakes kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ta yer alan habere göre, ülkenin güney kenti Safakes açıklarında Afrikalı düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 70 kişi yaşamını yitirdi.

Göçmenlerden 16'sının bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtilirken, teknenin Libya'dan hareket ettiği tahmin ediliyor.

Denizde arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

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