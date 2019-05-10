Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.85
Dolar
6.09
BIST 100
88,790.99
Altın
1,286.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya'da Putin ve Lavrov'la görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, 14 Mayıs'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceği bildirildi.

Mehmet Alaca   | 10.05.2019
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya'da Putin ve Lavrov'la görüşecek

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun 12-14 Mayıs'ta Rusya'nın Moskova ve Soçi kentlerine gideceği belirtildi.

Pompeo'nun 13 Mayıs'ta ABD'nin Moskova Büyükelçiliği personeli ve Amerikalı iş adamları ile görüşeceği ifade edilen açıklamada, "Pompeo, 14 Mayıs'ta da ikili ve çok taraflı tüm sorunları görüşmek üzere Putin ve Lavrov ile Soçi'de bir araya gelecek." bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - CENTCOM bir terör örgütü olabilir mi?
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali

Benzer haberler

Devrim Muhafızları'ndan Trump'ın müzakere teklifine ret

Devrim Muhafızları'ndan Trump'ın müzakere teklifine ret

İran'da hükümetin nükleer kararına destek gösterileri

'Turizmde Rusya pazarında patlama oldu'

Çin'den ABD'ye tarifeler için misilleme uyarısı

Çin'den ABD'ye tarifeler için misilleme uyarısı
ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter satışı

ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter satışı
Filistin'den 'para, teslim olmamızı isteyen bir barış planını kabul ettiremez' açıklaması

Filistin'den 'para, teslim olmamızı isteyen bir barış planını kabul ettiremez' açıklaması