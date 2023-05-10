Dolar
19.55
Euro
21.47
Altın
2,029.38
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,494.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de vatandaşlara hitap ediyor. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul Kongre Merkezi’ndeki "Hedef KIZILELMA" belgeseli ilk gösterim programında konuşuyor.
logo
Dünya

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 52 azaldı

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 azalarak 2,3 trilyon rubleye (yaklaşık 30,2 milyar dolar) düştüğü bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 52 azaldı

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bütçe açığının bu yılın ocak-nisan döneminde 3,4 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, bütçe gelirlerinin geçen yıla kıyasla yüzde 22 azalarak 7,8 trilyon rubleye gerilediğine işaret edilen açıklamada, bütçe giderlerinin ise yüzde 26 artarak 11,2 trilyon rubleye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin de ocak-nisan döneminde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 52 azalarak 2,3 trilyon rubleye gerilediği belirtilerek, söz konusu düşüşün ana nedeni olarak yüksek baz etkisine işaret edildi.

Rusya'nın bütçesi geçen yıl yaptırımların etkisiyle 3,3 trilyon ruble açık verirken, Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe açığını kapatmak için rezervlerinden yuan ve altın satışı gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'i Suriye'de yakaladı
Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları tahıl girişimine yönelik toplantı yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "terörle mücadelede taviz yok" vurgusu
Hakkari'deki Derecik Gümrük Kapısı giriş çıkışa açıldı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "tahıl koridoru" açıklaması

Benzer haberler

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 52 azaldı

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 52 azaldı

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesiyle ilgili 4'lü komite en kısa sürede bir araya gelecek

Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için yol haritası hazırlanacak

AB ortak gaz alımı için ihaleye çıktı

AB ortak gaz alımı için ihaleye çıktı
Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın fesih sürecini başlattı

Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın fesih sürecini başlattı
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Doğu Karadeniz'de petrol arıyor

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Doğu Karadeniz'de petrol arıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet