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Dünya

Cumhuriyetçiler, Biden ailesinin yabancı bağlantılarıyla milyonlarca dolar gelir elde ettiğini savundu

ABD'de Cumhuriyetçi milletvekilleri, Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken, aile üyelerinin Biden'ın görevinden faydalanarak yabancı uyruklu kişi ve kurumlar üzerinden milyonlarca dolar elde ettiğini iddia etti.

Tuğçenur Akgün  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Cumhuriyetçiler, Biden ailesinin yabancı bağlantılarıyla milyonlarca dolar gelir elde ettiğini savundu

New York

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer ve bir grup Cumhuriyetçi milletvekili, Başkan Biden ve ailesinin, Biden'ın kamu görevinden çıkar sağlayan ve "ulusal güvenliği riske atan karanlık iş anlaşmaları" hakkında olduğunu iddia ettikleri meclis soruşturması hakkında basın toplantısı düzenledi.

Comer, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, ailesine yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlardan para transferleri yapıldığını iddia ettiği yeni banka kayıtlarına ulaştıkları bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda Comer, başkan yardımcısı olduğu dönemde Biden'ın aile üyelerinin, Romanya'da yolsuzlukla mücadele kapsamında soruşturma altında olan ve daha sonra hüküm giyen Rumen uyruklu bir kişiyle yaptığı işbirliğinden 1 milyon doların üzerinde para aldığını ve para akışının Biden'ın görevi bittikten sonra sona erdiğini öne sürdü.

Comer, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın da Çin Komünist Partisi'nin üst kademelerinde olduğunu iddia ettikleri iş insanıyla yakın ilişkisi olduğunu ve bu sayede milyonlarca dolar elde ettiğini savundu.

Biden'ın hakkındaki iddialarla ilgili kamuya yalan söylediğini ileri süren Comer, Biden ailesi ve ortaklarıyla bağlantılı kişi ve şirketlere ait binlerce banka kaydını incelediklerini aktardı.

"10 milyon doların üzerinde para alındığı" iddiası

Comer, Biden ailesinden 9 kişiye para transferi yapılmasının "tesadüf olmadığı" görüşünü savundu.

Biden ve ortaklarının kendilerini zenginleştirmek için 20'den fazla şirketten oluşan karmaşık bir ağ kullandığından şüphelendiklerini belirten Comer, banka kayıtlarının, Biden ailesinin ve şirketlerindeki ortaklarının yabancı uyruklu kişi ve şirketlerden 10 milyon doların üzerinde para aldığını gösterdiğini öne sürdü.

Bu para transferlerinin yasal değil, "etik dışı" olduğunu vurgulayan Comer, bu tarz konulardaki mevzuat eksikliğinin Amerikan ulusal güvenliğini de riske attığını söyledi.

Comer, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) konuyla ilgili bazı bilgilere sahip olduğuna dair iddialarla ilgili FBI'yı Komiteye bilgi vermeye çağırdıklarını aktardı.

Gözetim ve soruşturmalardan sorumlu Beyaz Saray Sözcüsü Ian Sams ise Comer'in, Başkan Biden'ın herhangi bir yanlış yaptığına dair hiçbir kanıt sunamadığını kaydetti.

Sams, "Bu, gerçekten çaresiz bir hal almaya ve üzücü olmaya başladı." ifadesini kullandı.

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