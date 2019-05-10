Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.85
Dolar
6.09
BIST 100
88,533.40
Altın
1,289.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor
logo
Dünya

'İdlib'de yeni bir Halep felaketinin yaşanması engellenmeli'

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, ''İdlib'de yeni bir Halep felaketinin yaşanması ne pahasına olursa olsun engellenmeli.'' dedi.

Betül Yürük   | 10.05.2019
'İdlib'de yeni bir Halep felaketinin yaşanması engellenmeli'

New York

Delattre, BM Güvenlik Konseyi'nin İdlib'e yönelik saldırıları görüşeceği toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

İdlib'de çatışmaların ve şiddetin artmasının son derece endişe verici olduğunu belirten Delattre, ''İdlib'de yeni bir Halep felaketinin yaşanması ne pahasına olursa olsun engellenmeli." diye konuştu.

Suriye krizinde ''kritik bir kavşağa'' gelindiğini belirten Delattre, çatışmaların derhal sonlandırılması çağrısında da bulundu.

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen ise İdlib'deki durumun kötüye gittiğini ve yine sivil altyapıların hedef alındığını söyledi.

Heusgen, mevcut askeri operasyonların uygulanamayacağını ve siyasi çözümün tek yol olduğunu kaydetti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen şiddetli saldırılarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali

Benzer haberler

'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarda sivil kayıplar artıyor

'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarda sivil kayıplar artıyor

Neymar'a 3 maç ceza

Rejim güçleri İdlib'de geniş çaplı saldırılarını sürdürüyor

Sarı yeleklilerin eylemleri Fransa turizmini olumsuz etkiledi

Sarı yeleklilerin eylemleri Fransa turizmini olumsuz etkiledi
'BM, bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında yetersiz kalıyor'

'BM, bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında yetersiz kalıyor'
Rusya'dan İdlib bilgilendirmesi

Rusya'dan İdlib bilgilendirmesi