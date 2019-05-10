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Dünya

İsrail askerleri Gazze'de Filistinli genci şehit etti

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli genç şehit oldu, 30 Filistinli yaralandı.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 10.05.2019
İsrail askerleri Gazze'de Filistinli genci şehit etti

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Abdullah Abdulal'ın (24) şehit düştüğü belirtildi. 

Açıklamada Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 4'ü çocuk 1'i sağlık görevlisi 30 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. 

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'de Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. 

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Askerlerin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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