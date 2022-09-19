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Dünya

Tunus'ta 5 muhalefet partisi seçimleri boykot kararı aldı

Tunus'ta 5 siyasi parti, 17 Aralık'ta düzenlenecek erken genel seçimleri boykot edeceğini duyurdu.

Mehmet Akif Turan   | 19.09.2022
Tunus'ta 5 muhalefet partisi seçimleri boykot kararı aldı

Tunus

Cumhuriyetçi Parti, İşçi Partisi, Demokratik Kutup Partisi, Demokratik Akım Partisi ile Emek ve Özgürlükler İçin Demokratik Blok Partisi yetkilileri erken genel seçimleri değerlendirmek üzere başkent Tunus'ta bir basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri İsam eş-Şebbi, "Beş parti olarak, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararnamesiyle yapılacak parlamento seçimlerini boykot etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Tunusluların yüzde 75'inin 25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumuna katılmadığını söyleyen Şebbi, "Said'in anayasaya ve meşruiyete darbesinin son dayatması olan bu seçimler, sivil toplumla diyalog kurulmadan düzenleniyor." dedi.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumuna katılım, yüzde 30,5 olarak gerçekleşmişti. Referanduma katılan 2 milyon 630 bin 94 seçmenin yüzde 94,6'sının "evet' oyu kullandığını açıklayan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, "Tunus Cumhuriyeti için yeni anayasa taslağının kabul edildiğini" duyurmuştu.

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