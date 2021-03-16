Euro
8.92
Dolar
7.49
BIST 100
1,570.58
Altın
1,735.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Tunus Cumhurbaşkanı Said yarın Libya'yı ziyaret edecek

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Libya'daki demokratik geçiş sürecini desteklemek amacıyla yarın Trablus'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Yosra Ouanes,Enes Canlı   | 16.03.2021
Tunus Cumhurbaşkanı Said yarın Libya'yı ziyaret edecek

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Said'in yarın yapacağı Trablus ziyaretiyle "Libya'daki demokratik geçiş sürecini destekleme ve iki ülkenin yönetim kadroları arasındaki iletişim ile istişare köprülerini kuvvetlendirmenin amaçlandığı" belirtildi.

Açıklamada, Said'in programına ilişkin detay verilmedi.

Said, Libya'da BM öncülüğündeki yeni yönetimin göreve başlamasının ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk devlet başkanı olacak.

Libya'da BM öncülüğünde şubat ayı başında gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanlığı'na Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin kabinesi, 10 Mart'ta Sirte'de toplanan Temsilciler Meclisinden 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

Dibeybe başkanlığındaki Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisinde dün yemin etmişti.

Kuzey Afrika'da iki komşu ülke: Tunus ve Libya

Kuzey Afrika'da iki komşu ülke olan Tunus ve Libya, dış politikada birbirlerini yakından takip ediyor. Libya'daki sosyal, siyasi ve güvenlik alanında yaşanan gelişmeler Tunus'u doğrudan etkiliyor. Libya'da bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın güç kazanması, Tunus'ta da birçok terör saldırısı düzenlenmesine yol açmıştı. Aynı şekilde, Tunus ve Libya sahillerini kullanarak Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin durdurulması konusu da iki ülkenin ortak sorunu olarak dikkati çekiyor.

Libya'da göreve gelen yeni yönetimin, Tunus'un bir numaralı ismini ağırlaması ülke içindeki konumunu güçlendirmesi açısından önem arz ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 535 bin 657'ye yükseldi
İngiltere Başbakanı, bazı AB ülkelerinin kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısını savundu
Kovid-19 ile mücadelede 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' sürecine geçiliyor
Filistin'de Kovid-19 vakaları 2 binin üzerinde seyrediyor
İran Kovid-19'a karşı geliştirdiği yerli aşı 'Fahra'yı tanıttı

Benzer haberler

Tunus Cumhurbaşkanı Said yarın Libya'yı ziyaret edecek

Tunus Cumhurbaşkanı Said yarın Libya'yı ziyaret edecek

Libya'da yemin eden yeni kabine 35 isimden oluşuyor

CHP Esnaf Masası Hakkari'de esnafla buluştu

Libya'daki Sirenayka bölgesi aşiret liderleri, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılmasını istedi

Libya'daki Sirenayka bölgesi aşiret liderleri, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılmasını istedi
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Temsilciler Meclisinde yemin etti

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Temsilciler Meclisinde yemin etti
Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite görüşmeleri başladı

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite görüşmeleri başladı