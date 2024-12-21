Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,622.57
ETH/USDT
3,401.00
BTC/USDT
97,616.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

ASKON, üyelerinin desteğiyle toplanan yardım kolilerini Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) heyeti, "Halepli kardeşlerimizin yanındayız" kampanyası kapsamında üyelerinin desteğiyle toplanan yardımları Suriye halkıyla buluşturdu.

Yunus Türk  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
ASKON, üyelerinin desteğiyle toplanan yardım kolilerini Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

İstanbul

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, dernek heyeti, Suriye temasları kapsamında üyelerinin destekleriyle oluşan yardım kolilerini Deniz Feneri Derneği organizasyonuyla Halep'teki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Heyet ayrıca, yemek ve ekmek dağıtım organizasyonlarında da yer aldı. Baas rejimi döneminde zulüm gören bazı aileleri de ziyaret eden heyet, kendileriyle dayanışma içerisinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, komşu Suriye'de yıllarca yaşanılan zulmün son bulmasının son derece memnuniyet vericini olduğunu belirterek, sıranın ülkenin ihya ve inşa sürecine geldiğini kaydetti.

Komşu iki ülke olarak her daim dayanışmalarını en üst seviyede tutmaları gerektiğine değinen Aydın, "Bu hususta devletleri yönetenler kadar sivil toplum kuruluşlarının da aktif olması gerekiyor. Suriye'nin güven içinde olması, ülkemizin de güven içerisinde olması demek. Bu bilinçle buradayız ve kardeş Suriye halkımızla dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımı artışını açıkladı
ASKON, üyelerinin desteğiyle toplanan yardım kolilerini Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırıyı kınadı
Kadıköy'de "dur" ihtarına uymayarak polise çarpan sürücü tutuklandı
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alınan Özlem Gürses adliyede

Benzer haberler

Suriye geçici hükümetinde Dışişleri Bakanı belirlendi

Suriye geçici hükümetinde Dışişleri Bakanı belirlendi

ASKON, üyelerinin desteğiyle toplanan yardım kolilerini Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Kilis'ten Suriye'ye 4 yardım tırı gönderildi

Suriyeli lider Şera, ABD heyetiyle görüşmede ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi

Suriyeli lider Şera, ABD heyetiyle görüşmede ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi
Yazar Kılınç: Sednaya Hapishanesi'nden çıkan görüntüler bundan sonra Suriye'nin daha kötü olmayacağını düşündürüyor

Yazar Kılınç: Sednaya Hapishanesi'nden çıkan görüntüler bundan sonra Suriye'nin daha kötü olmayacağını düşündürüyor
Suriye'de devrilen rejimin zindanlarından çıkamayan Türkmenlerin akıbeti belirsiz

Suriye'de devrilen rejimin zindanlarından çıkamayan Türkmenlerin akıbeti belirsiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet