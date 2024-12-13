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THY, Libya'nın Bingazi şehrine uçuş başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY), Libya'nın Bingazi şehrine Ocak 2025'te sefer başlatacak.

Kenan Irtak  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
THY, Libya'nın Bingazi şehrine uçuş başlatıyor

İstanbul

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trablus kentine düzenledikleri seferlerin devam ettiğini belirterek, "Şimdi de Libya Bingazi seferlerimize 14 Ocak 2025 tarihinden itibaren haftada 3 sefer ile başlıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadesini kullandı.

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