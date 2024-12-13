THY, Libya'nın Bingazi şehrine uçuş başlatıyor
Türk Hava Yolları (THY), Libya'nın Bingazi şehrine Ocak 2025'te sefer başlatacak.
İstanbul
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trablus kentine düzenledikleri seferlerin devam ettiğini belirterek, "Şimdi de Libya Bingazi seferlerimize 14 Ocak 2025 tarihinden itibaren haftada 3 sefer ile başlıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.